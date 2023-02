Luiz Adriano assina pré-contrato com o Inter

publicidade

Luiz Adriano está de volta ao Inter após 16 anos. O centroavante, de 35 anos, assinou o pré-contrato com o Colorado nesta terça-feira. Agora, o clube gaúcho, que conta com o presidente Alessandro Barcellos, e o gerente de mercado, Deive Bandeira, na Europa, busca a sua liberação imediata do Antalyaspor, da Turquia. Conforme apurado pelo Correio do Povo, as chances disso acontecer são grandes e o anúncio oficial está próximo.

O contrato deverá ser válido por um ano, com salário considerado baixo para os padrões dos grande clubes brasileiros. O acordo acertado entre as partes é de R$ 200 mil mensais, além de gatilhos por produtividade, como número de jogos, gols e títulos.

Revelado pela base colorada, Luiz Adriano foi campeão do mundo pelo clube em 2006. A última partida com a camisa do Inter aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2007, na vitória contra o Veranópolis por 2 a 1.