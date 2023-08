Luiz Adriano marca no fim e Inter busca empate por 2 a 2 com Corinthians no Beira-Rio

publicidade

Com um gol aos 53 minutos do segundo tempo, o Inter buscou o empate com o Corinthians por 2 a 2 na tarde deste sábado, no estádio Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. De olho na Libertadores, o Colorado segue sem vencer no retorno do técnico Eduardo Coudet: são dois empates e duas derrotas.

O argentino enviou ao campo uma equipe somente com três titulares. No primeiro tempo, o meia Renato Augusto abriu o placar, mas o volante Bruno Henrique deixou tudo igual antes do intervalo.

Na segunda etapa, com a manutenção da igualdade, Coudet promoveu as entradas de titulares e lançou o Inter ao ataque. Em contragolpe, Yuri Alberto foi derrubado por Johnny dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. O lateral Fábio Santos bateu e fez o 2 a 1. Na base do abafa, e na qualidade do equatoriano Enner Valencia, o gol de empate saiu. Ele cruzou na medida para Luiz Adriano empurrar para o fundo da rede. O apito final foi marcado por um bate boca entre os dois atacantes e um empurrão do equatoriano no gerente esportivo Magrão.

Mesmo com mais um empate e décima colocação na tabela, o Colorado reverte seu foco para o duelo com o River Plate, na terça-feira, pelas oitavas da Libertadores. Para classificar, a equipe precisa vencer por pelo menos um gol de diferença (leva para os pênaltis).

Lá e cá

Coudet mandou para campo um time cheio de mudanças e preservações. Entre as novidades, a volta do volante Gabriel e a estreia de Bruno Henrique como titular no meio de campo. Mauricio e Pedro Henrique, conforme prometido pelo argentino, ganharam minutos no ataque.

"Reforço" mais aguardado pelos torcedores, Mauricio já mostrou suas credenciais e encontrou um chutaço no travessão aos 9 minutos. O confronto era franco, com tentativas ofensivas de ambos os lados. O Corinthians abriu o placar com o talento do meia Renato Augusto. O camisa 8 dominou a bola dentro da área e bateu rasteiro, com desvio, para vencer o goleiro Sergio Rochet aos 12.

O Inter não se abateu com o gol. Ainda que uma organização impecável, até pelo desentrosamento entre os reservas, o time de Coudet foi encontrando espaços. Aos 18, Matheus Dias deu belo passe para Pedro Henrique na direita. O ponta cruzou, Cássio espalmou e Bruno Henrique colocou no fundo da rede. O assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu e confirmou o gol.

Depois do empate, as equipes reduziram a marcha e economizaram nas finalizações. O Inter só voltou a assustar aos 50 minutos. Em tabela área de Igor Gomes com Vitão, o lateral tocou de cabeça e tirou tinta da trave de Cássio.

Contragolpe fatal

Inter voltou sem alterações. Pedro Henrique foi derrubado na entrada da área por Gil. Na cobrança, De Pena bateu nas mãos de Cássio. Os minutos iniciais foram de pressão colorada, o que dificultou a saída de bola dos visitantes.

Aos 20, Coudet promoveu sua primeira alteração. Matheus Dias deixou o campo e Wanderson entrou. Os paulistas assustaram aos 25. Adson apareceu na área para cabecear por cima do gol de Rochet.

Na reta final, os titulares colorados que estavam no banco começaram a entrar: Alan Patrick, Aránguiz e Johnny entraram nos lugares de Pedro Henrique, Bruno Henrique e Gabriel. O chileno logo levou perigo em chute a rede pelo lado de fora.

Em contragolpe, Yuri Alberto recebeu lançamento nas costas da defesa e foi derrubado dentro da área por Johnny. Pênalti marcado. Na cobrança, Fábio Santos deslocou Rochet e fez o 2 a 1. Na base do abafa e com um jogador a menos, o Inter conseguiu empatar. Enner Valencia cruzou da direita e mandou na cabeça de Luiz Adriano. Empate suado conquistado aos 53 minutos.

Brasileirão - 18ª rodada

Inter 2

Rochet; Igor Gomes, Vitão, Nico Hernández e Carlos De Pena; Gabriel (Johnny); Matheus Dias (Wanderson), Bruno Henrique (Aránguiz) e Mauricio (Valencia); Luiz Adriano e Pedro Henrique (Alan Patrick). Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians 2

Cássio; Fágner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Ruan Oliveira (Bruno Mendez) e Renato Augusto (Fausto Vera); Adson (Matheus Araujo), Guilherme Biro (Romero) e Yuri Alberto Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols: Renato Augusto (12min/1°T) Bruno Henrique (17min/1°T) Fábio Santos (40min /2°T) Luiz Adriano (53min/2°T).

Cartões amarelos: Johnny e Bruno Henrique (Inter) Yuri Alberto, Roni e Ruan (Corinthians).

Cartão vermelho: De Pena.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC).

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Data e hora: Sábado, 04 de agosto, às 18h30min.

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

Público: 22.509 torcedores.