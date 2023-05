Luiz Adriano tem alta de hospital após choque de cabeça em jogo do Inter

publicidade

O centroavante do Inter Luiz Adriano teve alta do hospital após sofrer um choque na partida contra o Bahia, realizada nesse domingo no estádio Beira-Rio. O incidente ocorreu já no final do jogo, quando o Colorado vencia a partida, ainda por 1 a 0.

Luiz Adriano não participou do treinamento desta segunda-feira e será reavaliado a partir desta terça pelo departamento médico do Inter. A sua presença no duelo contra o América-MG, pela Copa do Brasil, ainda é incerta. O confronto está agendado para quarta-feira, às 20h, no Beira-Rio.

Se não puder contar com Luiz Adriano, o técnico Mano Menezes deverá apostar mais uma vez em Alemão como titular. Outra opção seria o jovem Lucca. Na partida contra o Coelho, o Colorado precisa fazer 2 a 0 para levar o jogo aos pênaltis. Se fizer três gols de diferença ou mais, se classifica no tempo normal.

