Magrão fala em ser campeão no Inter

Magrão aceitou o desafio de ser gerente esportivo e trabalhar no Inter porque acredita que o atual elenco pode conquistar pelo menos um título até o final do ano. Ele crê que o time treinado por Mano Menezes poder ser campeão ou do Brasileirão ou da Libertadores. Foi isso que o agora gerente de futebol do clube, anunciado logo depois da derrota no Gre-Nal, afirmou em entrevista exclusiva concedida ontem ao repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba.

“O grupo é bom, forte, tem grandes jogadores. Algumas peças estão voltando e vão agregar muito. Eu não viria para o Inter, que foi o clube que me abraçou, pra cumprir tabela. Quem trabalha aqui, tem que pensar grande. Se eu não achasse que era possível ser campeão

brasileiro e da Libertadores, eu nem viria”, afirmou o ex-volante.

Ele garante que o Inter voltará mercado na janela: “Um clube como o Inter não pode virar as costas para o mercado”, disse.

Dono de uma carreira vitoriosa, ele atuou com a camisa colorada entre os anos de 2007 e 2009, conquistando diversos títulos, sempre caracterizado por sua inteligência, liderança, garra e vontade de vencer.

