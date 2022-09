Mais de 20 mil torcedores do Inter confirmam presença em final feminina contra o Corinthians

publicidade

A direção do Inter espera público recorde para o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino, diante do Corinthians, no domingo. A projeção, que inicialmente era de 12 mil pessoas, aumentou. Isso porque mais de 20 mil torcedores já confirmaram presença através do check-in.

Por conta disso, o Inter irá abrir de forma gradual o anel superior do Beira-Rio. A partir de agora, também, os torcedores podem adquirir ingressos sem custo, mediante entrega de 1kg de alimento não-perecível, para os portões 10, 11 e 12. Ainda restam espaços nos portões 3 e 7 do anel inferior.

A abertura gradual acontece por conta de questões operacionais e de custos do estádio. Já a torcida adversária terá espaço reservado de mil lugares.

Atualmente, o recorde é da fase anterior, no jogo de ida da semifinal, contra o São Paulo. Na ocasião, 7.025 torcedores assistiram o empate em 1 a 1 diante do Tricolor.

O jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino é neste domingo, às 11h, no Beira-Rio. Já a partida de volta é na casa do Corinthians, no sábado, 24 de setembro, às 14h, na Neo Química Arena.