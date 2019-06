Mais estrangeiros podem chegar ao Inter

publicidade

Mesmo com a possível saída do uruguaio Jonatan Álvez, o Inter ainda terá seis estrangeiros no grupo. Ou seja, possui um a mais do que o regulamento do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil permitem que joguem − a Libertadores não impõe restrições. Mesmo assim, não será surpresa se o clube se reforçar com mais estrangeiros nesta janela de transferências.

Atualmente, o Inter tem D’Alessandro, Nico López, Victor Cuesta, Guerrero, Sarrafiore e Tréllez. Os cinco primeiros entram com frequência (D’Ale joga mais no Beira-Rio), mas o último não se sentou sequer no banco de reservas em qualquer dos jogos do Inter no Brasileirão. “Estamos analisando várias possibilidades para reforçar o grupo, inclusive alguns jogadores estrangeiros. Porém, precisa ser um jogador que chegue para jogar, para brigar para ser titular imediatamente”, enfatiza o vice-presidente de futebol, Roberto Melo.

Ele confirma que já negociou com alguns nomes de fora do Brasil. “Temos três competições e muitos jogos no segundo semestre. Então, todos vão acabar jogando, mesmo que o regulamento só permita cinco no Brasileirão e na Copa do Brasil. Avaliamos algumas opções, já negociamos também. Mas não fechou nenhuma. Uma coisa é certa: se for para contratar estrangeiro, tem que ser um jogador diferente”, disse.