Mallo elogia grupo do Inter e confessa "sabor agridoce" com empate no Rio

Homem de confiança do técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito Hugo Mallo foi responsável por um dos gols do empate do Inter em 2 a 2 contra o Fluminense, no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores. O defensor confessou que pela igualdade sofrida quando já tinha um jogador a mais o resultado vem com "sabor agridoce".

"Tivemos chances, mas não fomos capazes de matar o jogo. Tínhamos que ser mais malandros, mas saímos vivos. Queríamos ganhar, mas agora jogaremos uma final em nossa casa com nossa torcida", pontuou o jogador.

Mallo elogiou o elenco colorado e entende que quem atuar entre ele ou Bustos irá dar conta do recado. "Somos uma família. Hoje fui eu que joguei. Estou contente com a oportunidade. Mas na verdade tanto eu, quanto o Bustos, podemos atuar", interpretou. A definição da vaga ficou para o Beira-Rio, na quarta-feira, às 21h30min. Quem vencer, se classifica. Em caso de empate, a definição acontecerá nas penalidades.

