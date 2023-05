Mano admite sofrimento contra Metropolitanos e minimiza problema físico do Inter

publicidade

O técnico Mano Menezes procurou valorizar a importância dos três pontos conquistados contra o Metropolitanos, na noite desta quinta-feira, na Venezuela, pela Libertadores. O comandante admitiu que "com sofrimento ou sem" o fundamental era encerrar a sequência de cinco derrotas seguidas. O sufoco em Caracas se consolidou no segundo tempo, quando time caiu fisicamente. Ao contrário do Gre-Nal, o treinador evitou condendar a preparação física.

"Não foi só uma queda física do primeiro tempo, seria simplista avaliar desta forma, o clube está tomando as medidas necessárias, já temos o bastante para avançar nesse assunto com o nosso preparador da casa."

O irremediável era triunfar. "Fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o time se distanciou e não conseguimos ficar com a bola. Foi importante essa vitória. Com ou sem sofrimento, o importante era voltar a vencer. Já jogamos melhor e não vencemos", avaliou.

Mano pontuou a dificuldade que outros clubes também estão encontrando na Libertadores e destacou que o Inter está entre as sete melhores campanhas. "Todos jogos são duros e complicados. Na Libertadores, estão os melhores clubes de seus respectivos países. Importante ressaltar que com essa vitória de hoje somos o primeiro da chave, e que nos dá a condição de que com mais uma vitória a gente classifique."

