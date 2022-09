Mano comemora nova "identidade" do Inter

publicidade

A queda da Copa Sul-Americana doeu. Deixou marcas no grupo, desgostou a torcida e debilitou as finanças do clube. Mas desde aquele empate sem gols com o Melgar, seguido pela desclassificação nos pênaltis, o Inter não perdeu mais. Acumula quatro vitórias e um empate em cinco partidas do Campeonato Brasileiro, resultados que o fizeram cavar e manter uma vaga no G-4. A vítima mais recente da reação colorada foi o Cuiabá, que veio a Porto Alegre, mostrou resistência, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Segundo Mano Menezes, o novo momento da equipe após o trauma na Sul-Americana não é exatamente uma coincidência. De acordo com ele, o time está ganhando “uma identidade”. Apesar de o adversário estar vivendo uma situação bastante complicada no Brasileirão, correndo sério risco de voltar para a Série B, dificultou as coisas para o Inter dentro do Beira-Rio.

“Acho que resolvemos bem o jogo. Fomos muito superiores. Tivemos a bola, construímos as chances, mas o futebol tem os seus caprichos. A bola demorou a entrar e isso criou uma ansiedade, mas conseguimos mostrar maturidade para conviver com jogos como esse. Acho que as coisas foram bem até o final. Estamos mais convictos, temos uma identidade de equipe. O torcedor está gostando”, enfatizou o técnico.

Mano Menezes, aliás, teve o seu contrato renovado na última semana. Ele, cujo novo vínculo é até dezembro de 2023, chegou em abril, quando o time vivia uma situação bastante complicada, perdera o Gauchão, caíra da Copa do Brasil na primeira fase diante do Globo e, para parcela significativa da torcida, corria risco de rebaixamento. Hoje, alguns torcedores mais entusiasmados falam até na perseguição ao Palmeiras pelo título brasileiro.

“A continuidade no trabalho é importante, mas ela só acontece quando os resultados positivos vêm. Impossível criar um ambiente favorável sem vitórias. Podemos entregar mais, não podemos nos contentar com o que a gente já conquistou. Esse grupo pode mais. Eu quero que o Inter esteja sempre entre os primeiros. Só estando entre os primeiros, podemos ser campeões”, projetou.