Mano descarta especulação sobre trocar Inter por Seleção Brasileira: "Não há nenhuma conversa"

*Com informações do repórter Lucas Mello

O técnico do Inter, Mano Menezes, negou qualquer contato ou projeto imediato de comandar a Seleção Brasileira. "Não há nenhuma conversa", enfatizou o treinador em contato telefônico.

A possibilidade do profissional substituir Tite, após a Copa do Mundo do Catar, foi levantada pela imprensa do centro do país. Mano renovou seu vínculo com o Colorado e tem contrato até dezembro de 2023.

Ele e seu estafe, porém, sabem da valorização obtida com o bom trabalho que levou o Inter ao vice-campeonato do Brasileirão neste ano. O Al-Ahly do Egito foi um dos clubes que fez sondagens.

O comentarista Caio Ribeiro levantou a possibilidade de Mano ir para a Seleção e ainda divulgou que Andrés Sanchez seria o cotado para a diretoria da CBF. Sanchez rechaçou a possibilidade com ironia: "Deve ter ido na cartomante ou viu bola de cristal".

