Mano Menezes revela desejo de Edenilson em deixar o Inter no final do ano

Bastante criticado pela torcida, Edenilson já tomou uma decisão para a próxima temporada: deixar o Inter. Em entrevista ao programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, o técnico Mano Menezes confirmou o desejo do meio-campista ao final deste ano: "Ele tem uma ideia de sair no fim do ano, que é justa. Talvez seja bom para todos".

"Muito carinho por ele. Vamos sempre fazer o melhor para ajudá-lo. Eu falo para ele o que disse para o (Rodrigo) Dourado. Se essa é a decisão que vamos tomar lá no final do ano, vamos fazer a saída com o melhor nível possível e com a melhor colocação no Brasileiro", completou o técnico colorado.

Contratado em 2017, Edenilson está sem clima no Beira-Rio. Recentemente, o camisa 8 foi apontado como um dos principais responsáveis pela eliminação colorada para o Melgar na Sul-Americana. Na partida seguinte, contra o Fluminense, perdeu a condição de titular para o garoto Johnny. Conforme noticiado pelo Correio do Povo na quinta-feira, o meio-campista está em uma "barca" de saídas para 2023 – ao lado de Liziero, David e até Taison.

Apesar da insatisfação do torcedor, Edenilson é o líder do Inter em participação em gols. Em 2022, marcou nove gols e distribuiu cinco assistências. Ao todo, desde a chegada, ele soma 298 partidas, com 47 gols e 32 assistências. Porém, sem conquistar nenhum título, o que pesa contra o jogador. O contrato com o Colorado é válido até dezembro de 2024.

