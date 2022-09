Mano Menezes vê Inter em evolução, mas lamenta empate: "Tomamos gols fáceis demais"

publicidade

Mano Menezes elogiou a atuação do Inter no empate contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para o treinador, o Colorado mostra evolução em relação ao início do Brasileirão: "Faltando 13 rodadas pra terminar o Campeonato Brasileiro, acho que, visivelmente, avançamos em relação a aquilo que era quando começamos o campeonato. Não é fácil propor contra uma equipe que baixa as linhas e não dá contra-ataques. É um avanço da equipe. Visivelmente, é um avanço da equipe em relação ao início."

Após sair na frente, o Inter sofreu a virada em menos de dez minutos. Primeiro, a bola aérea defensiva vazou. Depois, foi a vez de Daniel falhar. Mano reclamou dos gols sofridos, mas acredita que, principalmente pelo segundo tempo, os gaúchos poderiam ter saído com a vitória da capital paulista.

"Pelo que jogaram as duas equipes, ficamos com o gosto de que poderíamos ter vencido. Tomamos gols um pouco faceis demais, para um jogo grande como esse. Mas tivemos maturidade para voltar diferente no segundo tempo, com um meia de armação, que é o Alan Patrick. É a primeira equipe a fazer dois gols no Corinthians aqui no Brasileirão. Fizemos um bom jogo", explicou.

A oito pontos do líder Palmeiras, o Inter entrou no G4 do Brasileirão. Mano Menezes valoriza o resultado conquistado em Itaquera, mas "breca" o entusiamo na briga pelo título: "A gente sobe uma posição, mantém a diferença pro da ponta, que é o sonho de todo mundo. Mas avançamos, entramos no G-4, fizemos um bom jogo, saímos fortalecidos daqui. Isso sempre é importante de ter como avaliação final".

