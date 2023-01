Mano prepara Inter com nova formação de ataque

publicidade

Os dirigentes do Inter não escondem que buscam pelo menos mais um centroavante para disputar posição com Alexandre Alemão. O jogador, inclusive, está em baixa. Tanto que Mano Menezes acena com a chance de fazer alterações no sistema ofensivo. Uma alternativa, já testada no segundo tempo do empate com o Avenida na quarta-feira, é a troca de Alemão por Pedro Henrique. São jogadores com características diferentes, mas trata-se de uma emergência.

“Se os resultados que precisamos não vêm, tenho que encontrar as soluções. Talvez não seja colocando um jogador da posição. O Lucca também é um menino e precisamos ter calma. Não podemos colocar nele a responsabilidade. Meu papel é encontrar a solução”, afirmou Mano, falando especificamente sobre o desempenho de Alemão.

Em outra parte da entrevista, ele afirma que o titular já apresentou mais em campo. E que, para ficar no time, basta reprisar a sua melhor fase, vivida durante o ano passado. “Fizemos três gols (nos dois jogos). Hoje, poderíamos ter feito mais, mas falta sim uma solução para o ataque. E não disse que falta alguém para entrar no lugar do Alemão, mas que falta mais Alemão para o time”, afirmou.

A contratação de um centroavante é uma das prioridades dos dirigentes. Porém, alguma negociação só deve evoluir a partir do início de fevereiro, quando os principais mercados da Europa já estiverem fechados. A tendência é que, a partir disso, os jogadores voltem-se e deem preferência para o mercado da América do Sul.

