Mano reforça a busca por "equilíbrio" ofensivo e almeja "identidade" no comando do Inter

Mano Menezes foi o convidado da vez no programa Ganhando o Jogo, da Rádio Guaíba, na manhã desta sexta-feira. Entre diversos assuntos e sem firulas, o técnico do Inter reforçou a importância de equilibrar o setor ofensivo. Porém, salientou que, mais do que uma ideia de jogo ou focar apenas no resultado, o trabalho deve ser norteado por uma “identidade”.

“O resultado é parte importante sim. Sem vitória não vamos a lugar nenhum. O time não se desenvolve e jogadores não crescem. Isso é ruim para desenvolver uma filosofia”, ponderou. “A busca de uma identidade é importante para direcionar as contratações e diminuir custos. A pior coisa é chegar no final do ano e vermos que não avançamos nada”.

As palavras de Mano foram intercaladas pelas ponderações do setor ofensivo. Nas últimas partidas, o Inter apresentou boa crianção, mas pecou na finalização. “Nossa primeira preocupação foi equilibrar os dois lados de ataque. Em uma proporção de 60 vezes que chegamos no ataque, 45 foi pelo lado esquerdo e 15 pelo direito. O adversário enxerga isso e gera dificuldade. Para nós criarmos essa dificuldade, temos que atacar pelos três lados, de forma equilibrada. A partir desse equilíbrio, temos que melhorar o acabamento e isso se faz com treino.”

#Inter I Mano Menezes fala na @RdGuaibaOficial agora sobre a o trabalho de Tite na Seleção Brasileira.@correio_dopovo pic.twitter.com/Fv3SSEQCNV — Arthur Ruschel (@ruschel_arthur) May 13, 2022

O treinador fez duras críticas aos “rótulos” que hoje são idealizados aos trabalhos em campo. Na visão de Mano, na maioria das vezes, o que se vê não são as ideias de jogo, o que acaba se tornando ruim para o futebol.

“Hoje se usa muito esse termo de 'propositivo'. Quero ver como seremos propositivos enfrentando equipes como Manchester City e Barcelona”, disse em um tom mais sarcástico. “O Inter tem como uma ideia da direção construir uma ideia de jogo. Um equipe deve saber se comportar em todas as situações”, completou.

