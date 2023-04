Mano reforça desejo de seguir no Inter, em meio a investida do Corinthians

publicidade

Procurado pelo Corinthians, o técnico do Inter, Mano Menezes, garantiu na noite desta sexta-feira que deseja seguir no estádio Beira-Rio e cumprir seu contrato que vai até o final do ano. A informação é da Rádio Guaíba.

Nesta sexta-feira, o nome do treinador colorado ganhou força nos bastidores do clube paulista que sinalizou com uma oferta ao comandante. O Corinthians está sem técnico desde a última quarta-feira, quando Cuca pediu para sair.

Depois de um bom 2022, o Inter de Mano Menezes vive uma temporada de altos e baixos. O treinador, inclusive, ouviu suas primeiras vaias na eliminação para o Caxias nos pênaltis. No entanto, o treinador tem a confiança da direção para dar sequência ao trabalho e disputar o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil.

