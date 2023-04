Mano vê "produção para vencer" e Inter mais forte com avanço nos pênaltis

publicidade

O técnico Mano Menezes preferiu tirar conclusões positivas do avanço com derrota do Inter, nesta quarta-feira, após superar o CSA nos pênaltis da Copa do Brasil De acordo com ele, a produção da equipe foi suficiente para buscar uma vitória e superar as dificuldades e a sequência de eliminações em penais deixará o time mais forte.

"Criamos muitas oportunidades, foram oito chances de gol num levantamento rápido", relatou Mano. "Saímos perdendo, o que era tudo que a gente não queria. Mas fomos criando até empatar, depois também numa bola rápida no nosso sistema defensivo tomamos o segundo", descreveu.

Na avaliação do treinador, o cenário superado em Maceió vai ajudar no seguimento da campanha. "Esse acontecimento daqui vai ajudar a passar por outras situações como essa com mais facilidade", relatou.

Mano lembrou dos histórico recente de dramas em decisões na marca da cal. "Foi a terceira que enfrento em penalidades máximas nessa passagem. Hoje, felizmente com final feliz, com mérito dos batedores, mérito do Keiller", citou, antes de comentar especificamente a contribuição do goleiro. "Fez a tão esperada defesa, a segunda bem difícil em termos de pênaltis, numa bola mais alta."

"São sinais de que as coisas começam a tomar um caminho diferente", reforçou Mano. "Eu que já participei de muitas campanhas de Copa, passei por isso em casa e fora. Resta continuar trabalhando para transformar a produção do time em chances de gol com mais frequência."

