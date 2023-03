Mano vê resultado justo em Caxias e convoca torcida do Inter para o jogo de volta no Beira-Rio

publicidade

O Inter deixou o Centenário satisfeito com o empate contra o Caxias por 1 a 1. Na visão de Mano Menezes, o resultado, deste sábado, foi condizente com o que as duas equipes apresentaram dentro das quatro linhas. "Empate foi justo pelo o que apresentaram os dois times."

O treinador colorado ressaltou a dificuldade que é enfrentar a equipe Grená em Caxias do Sul. Mano destacou que todas as equipes que foram visitar o Caxias neste Gauchão encontraram adversidades e, por isso, valoriza o resultado conquistado.

"Sempre é um adversário que impõe dificuldade para quem visita o Centenário. Se quisermos buscar a classificação para final é obrigação nossa, junto com a torcida, ganhar no Beira-Rio", disse.

Já com o pensamento no jogo decisivo do próximo domingo, Mano Menezes convocou a torcida colorada. O comandante prometeu que a "equipe fará a sua parte dentro de campo" para conseguir a classificação à final do Gauchão.

"Chamamos o nosso torcedor. A direção está fazendo, antecipadamente, todos os esforços para que o torcedor tenha condições de estar no estádio. A equipe fará a sua parte dentro de campo", finalizou.

