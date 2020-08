Matheus Jussa destaca "experiência dentro e fora de campo" após estreia na Série A pelo Inter

publicidade

O técnico Eduardo Coudet promoveu diversas alterações na equipe do Inter que entrou em campo na noite desta quarta-feira. Mesmo com as mudanças, o Colorado venceu o Atlético-GO pelo placar 3 a 0 e garantiu a liderança do Brasileirão ao final da rodada.

Uma dessas mudanças foi a entrada de Matheus Jussa, improvisado na lateral-esquerda. Agradeceu as oportunidades que vem tendo junto ao grupo do Inter e destacou o "momento especial" vivido por ele. "Está sendo gratificante. Uma sensação diferente, e com meu primeiro jogo no Brasileirão, foi melhor ainda. Estou ganhando experiência dentro e fora de campo", comemorou.

Após assumir a liderança, Jussa destaca a importância do grupo especialmente em um momento como o vivido pelo Colorado nesta quarta, com a perda de William Pottker na etapa final. "A gente treina para isso, nos preparamos para caso alguém seja expulso", pontuou. "O resultado mostrou isso."

O Inter faz confronto direto pela liderança contra o Atlético-MG. A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre neste sábado, no estádio Beira-Rio.