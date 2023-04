Maurício admite procura do Red Bull Bragantino, mas garante foco no Inter

publicidade

Responsável pela virada contra o Flamengo e ovacionado pela torcida, o meia Maurício admitiu que o Inter recebeu uma oferta do Red Bull Bragantino que busca sua contratação. O camisa 27, no entanto, garantiu que segue focado em permanecer no Beira-Rio. O clube gaúcho tem 50% dos direitos econômicos do jogador.

"O Inter recebeu a proposta do Bragantino. Eu deixo para os meus empresários e o clube cuidar disso. Meu foco é aqui no Inter, eu preciso estar bem e focado para desempenhar um bom futebol", pontuou na zona mista.

Mauricio saiu do banco para marcar os dois gols que representaram a vitória colorada. No último deles, um golaço, de cobertura, e no último minuto.

"O primeiro gol foi na insistência. O segundo eu mesmo fiquei sem acreditar, foi um golaço. A torcida fez parte deste resultado, foi incrível", brincou. O próximo compromisso do Colorado será contra o CSA, na quinta-feira, às 20h, pela Copa do Brasil, em Maceió.

