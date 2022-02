Medina admite dificuldades e projeta trabalho para Inter evoluir em campo

publicidade

Apesar do pouco tempo no Inter, o técnico Alexander Medina enfrentou as primeiras vaias do torcedor das arquibancadas do Beira-Rio, após o empate com o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Gauchão 2022. O treinador reconheceu as dificuldades da equipe, especialmente na criação, mas garantiu que o clube precisa de continuidade e trabalho para alcançar a evolução que ele imagina em campo. Além disso, um melhor desempenho irá acalmar a torcida, que já vem impaciente desde o ano passado.

"Temos que seguir trabalhando em busca de melhorar. Os rendimentos, os resultados. É um processo. Não é apertar um botão, apagar tudo e começar do zero. Tivemos partidas boas e outras para seguirmos melhorando. Temos que ter personalidade para alcançar os resultados positivos. Temos que estar todos juntos. Os torcedores, direção, comissão e treinadores", disse em entrevista coletiva.

Ainda conforme o comandante, nem sempre a partida se apresenta favorável à equipe e os atletas precisam lidar com isso. "Os primeiros tempos não serão cor de rosas. Teremos situações ruins, temos que ter convicção, confiança. Não mudar o estilo por não encontrar o resultado", pontuou.

Apesar dos três jogos sem vencer, Medina entende que o time vem evoluindo e viveu alguns bons momentos ao longo dos jogos. "É trabalhar. Para achar a melhor forma para atuar com os jogadores que temos hoje. Seguir melhorando. Já vimos evolução. Nós somos realistas, somos autocríticos. Quando vai bem e quando vai mal. Temos que conversar os jogadores pelo treinamento, as imagens, as características. Nisso estamos. Tratando de armar a equipe".

O uruguaio garantiu que quer a equipe protagonista ao longo de todos os 90 minutos e não somente em alguns momentos. "Vejo o Inter protagonista do jogo. Sempre no campo rival, pressionando. Queremos um Inter protagonista. Precisamos seguir essa evolução. Tivemos alguns bons minutos bons. Temos que ter regularidade no jogo".

A intenção, projetou o treinador, é que ainda no estadual, o Inter consiga encontrar sua melhor forma de jogar e seus titulares ideais. "Seguimos buscando o melhor time. Tivemos muitas jogadas que chegamos na linha de fundo e não tivemos boas definições. Tenho muita confiança que vamos encontrar o melhor Inter ainda no Gauchão. Estamos indo pelo bom caminho, o do trabalho. Em construção", acrescentou.

