Medina admite falta de reação do Inter e promete ajustes no sistema defensivo

No início da noite de sábado, Alexander Cacique Medina conheceu a primeira derrota no comando do Inter. Após um apagão no segundo tempo, o Colorado foi superado pelo Ypiranga, em Erechim, por 3 a 1. Em coletiva, o treinador confessou a falta de reação da equipe e prometeu ajustes. “Os dois gols em sequência foram determinantes para mudar a partida. Os jogadores tentaram reverter com muita garra e atitude, mas faltou reação. Para chegarmos ao alto nível, temos que ter essa personalidade suficiente para a equipe”, avaliou.

Citados por Medina, os dois tentos anotados pelo Ypiranga aconteceram em menos de um minuto, em duas falhas do setor defensivo, principalmente nas costas do lateral-direito Heitor. “Obviamente que o sistema defensivo é parte de todo o bloco. Existem vários aspectos que não dizem respeito apenas aos zagueiros ou aos laterais, mas sim à toda equipe. E isso teremos que ajustar com muito trabalho e com os nomes que podem render nessa posição”, disse o treinador.

O uruguaio definiu como “amargo” o primeiro revés pelo Inter. Medina buscou ponderar sobre a atuação do elenco. Na visão do treinador, o Colorado fez um bom primeiro tempo, mas os gols em sequência desestabilizaram a partida a favor dos donos da casa.

“A equipe tem que estar muito mais harmônica do que foi hoje.Temos que fazer uma partida muito mais completa”, disse. “Precisamos estar mais tranquilos, manter a calma e trabalhar muito”, completou.

Depois de duas rodadas longe do Beira-Rio, o Inter retorna a Porto Alegre para encarar o Novo Hamburgo, às 21h30min, na quarta-feira.Com a derrota, o Colorado perdeu o 100% de aproveitamento e caiu para a terceira posição do Gauchão, com sete pontos.

