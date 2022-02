Medina comemora oportunidade de analisar elenco do Inter no início do Gauchão

publicidade

O técnico do Inter, Alexander Medina, fez questão de destacar a oportunidade para conhecer um pouco mais o elenco atuando em jogos oficiais, para além dos treinamentos. Na noite desta quarta-feira, uma equipe reserva, repleta de novidades, empatou em 0 a 0 contra o São Luiz, em Ijuí, pela terceira rodada do Gauchão, mas manteve a liderança do Estadual.

O técnico assegurou que ainda há muito a trabalhar, mas que os garotos mostram disposição para fazer aquilo que foi planejado para a partida. E destacou a busca constante pelo resultado. Medina comemorou a chance de poder analisar de perto o elenco. "O mais importante é que podemos ver quase todos os jogadores", comemorou.

Veja Também

Medina afirmou ter visto muitas coisas "positivas", mesmo no empate. Elogiou o tempo de permanência no campo da equipe rival, e destacou o resultado anterior do São Luiz, vindo de vitória diante do Juventude. "Uma das coisas que fica de positivo é o entendimento do nosso jogo por parte dos jogadores jovens", afirmou.

Sobre o diagnóstico para não ter conseguido sair com a vitória, Medina afirmou que faltou mais verticalidade em alguns momentos, além de mais capricho na finalização das jogadas. "Manejamos bem a bola, com muita posse e amplitude", frisou.

Sobre a disputa na lateral esquerda, entre Paulo Victor e Moisés, fez questão de elogiar ambos os jogadores, que possuem "características diferentes", segundo ele. "Mas os dois são jogadores completos", destacou.

O Inter volta a campo no sábado, para mais um confronto fora de casa. O colorado enfrenta o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim. O confronto, pela 4ª rodada do Estadual, acontece às 16h30min