Medina pede ao Inter mais chutes a gol

publicidade

Alexander Cacique Medina reuniu os jogadores na manhã dessa terça-feira e mostrou a eles um conjunto de vídeos, por meio dos quais comprovou, com imagens e estatísticas, que o Inter marca poucos gols porque arrisca pouco e chuta raras vezes em direção ao gol adversário. Na palestra, o técnico também disse que esse é um dos pontos que devem ser mais trabalhados nos próximos dias, até a estreia do Inter na Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, diante do 9 de Octubre, no Equador, e, em seguida, no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

Está claro para o técnico, assim como para qualquer observador mais atento, que mesmo enfrentando adversários menos capacitados tecnicamente, o Inter marca pouquíssimos gols. Nesta temporada, foram apenas 14 em 14 partidas, considerando o Campeonato Gaúcho e o único compromisso pela Copa do Brasil. Nos dois Gre-Nais vencidos por 1 a 0, por exemplo, o Inter teve muito mais posse de bola que o oponente, mas o número de oportunidades de gol não foi proporcional.

“O treinador frisou que a gente tem que atacar mais a área, chutar mais para o gol. Isso está sendo trabalhado e, com certeza, vamos melhorar”, observou o atacante Alexandre Alemão, oficialmente apresentado ontem. Ele destacou-se durante o Campeonato Gaúcho atuando pelo Novo Hamburgo, onde marcou dois gols e conseguiu três assistências.

Veja Também

Ele tem 1,82 metro e, apesar de apresentar-se como centroavante, gosta de se mover pela grande área, atraindo a marcação e abrindo espaços para os companheiros. “Estar aqui é o maior desafio da minha carreira, pois é o time e a camisa de maior expressão. Já passei em outros lugares e tive que me dedicar muito para chegar aqui”, diz o jogador, que assinou um contrato até o final de 2023.

Alemão, em um primeiro momento, vai disputar posição com Wesley Moraes, que marcou apenas um gol com a camisa colorada. David, que também pode ser usado como centroavante, sofreu uma lesão que o afastará dos campos por aproximadamente três semanas. Wesley, inclusive, está no primeiro esboço de time para a estreia na Sul-Americana, que apareceu no treino de ontem no CT Parque Gigante. Apesar de os setores do time terem trabalhado separadamente, foi possível observar que Johnny pode ganhar uma vaga no time. Outra tendência é a permanência de Liziero na lateral esquerda.