Medina vê derrota do Inter por três gols como castigo duro: "Jogo igual até a expulsão"

O técnico Alexander Medina deve voltar a ficar pressionado, após a goleada sofrida para o Grêmio por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal do Gauchão, em pleno Beira-Rio. Apesar disso, considerou a partida "igual" até a expulsão e lamentou um castigo duro com três gols de desvantagem.

Questionado sobre o tamanho do prejuízo, disse que trata-se de "futebol", apesar da dificuldade de reverter o placar. Mas não vê que esteja correndo risco de demissão. "Temos que seguir trabalhando. A partir de segunda, vamos buscar fazer um grande jogo. Temos uma oportunidade de construir uma história linda, apesar da dificuldade", destacou.

O comandante também viu um Grêmio "contundente" na hora de aproveitar as oportunidades criadas, convertendo as chances em gols. "O resultado foi maior do que o que se viu em campo. O placar foi diferente do que aquilo que se desenrolou na partida", frisou.

No entanto, o próprio Medina não acredita que esteja ameaçado no comando colorado. E frisou que irá tentar motivar o grupo para a próxima partida, na quarta-feira.

Agora, o Inter tentará reverter a desvantagem na quarta-feira, na Arena, às 22h15min. O Colorado precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar à final. Em caso de vitória por três gols, a decisão irá para os pênaltis.

