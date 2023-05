Mercado e Mauricio viram desfalques no Inter após lesões

publicidade

O Inter divulgou no início da madrugada desta quarta-feira que dois jogadores desfalcarão o time de Mano Menezes nas próximas semanas. Mercado apresentou lesão muscular na coxa direita e ficará três semanas fora de combate. Já o meia Maurício, com luxação do ombro direito, não deverá atuar no próximo mês.

Com essas ausências, a tendência é de que Rodrigo Moledo ganhe mais chances no time titular. Sem Vitão, que não está entre os relacionados para a partida desta quinta, às 21h, quando o Colorado vai encarar o Metropolitanos pela Libertadores, Nico Hernández poderá aparecer na equipe principal.

Já para compensar a ausência de Maurício, Mano poderá escalar Pedro Henrique junto a Wanderson e Luiz Adriano, se quiser elaborar um Inter mais ofensivo. Caso contrário, De Pena seria uma opção mais semelhante para ocupar a faixa esquerda do meio-campo.

