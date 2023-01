Mikael sobra de treinos e esgota paciência da comissão técnica do Inter

publicidade

A situação de Mikael no Inter não é nada boa. O centroavante, que foi contratado em julho de 2022 e atuou em apenas uma partida, vem sobrando dos treinamentos nesta pré-temporada e, com isso, esgotou a paciência da comissão técnica colorada. Por estar acima do peso, o camisa 32 ainda não conseguiu atingir os índices estabelecidos pelo departamento de futebol e a sua saída é debatida internamente.

Na manhã desta quarta-feira, quando Mano Menezes esboçou o primeiro time de 2023, Mikael treinou em separado. Enquanto titulares e reservas participavam de uma atividade coletiva, o jogador trocava passes e finalizações com Allison e Pedro Arruda, garotos da base que foram promovidos para completar o trabalho. No último sábado, contra o Barra, de Santa Catarina, ele sequer participou do jogo-treino.

Mikael inicia a temporada 2023 em último na hierarquia de controavantes. Alemão segue como titular e Lucca, garoto recém-promovido da base, é o reserva imediato. Além disso, o Colorado segue no mercado em busca de um nome de "mais peso" para a posição.

