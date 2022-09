Mikael volta a ser relacionado no Inter após quase um mês

publicidade

Após quase um mês, Mikael volta a ser relacionado para uma partida do Inter. O centroavante, que atuou pela única vez na eliminação colorada para o Melgar na Sul-Americana, ficou um tempo afastado para melhorar a condição física e, agora, é a principal novidade na lista dos jogadores para a partida contra o Cuiabá, neste sábado, às 16h30, no Beira-Rio.

📝 Jogadores relacionados para o confronto com o Cuiabá. #VamoInter pic.twitter.com/79mZEwGu59 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 9, 2022

Naturalmente, Mikael vai começar no banco de reservas diante do Dourado. O camisa 32 é o terceiro centroavante na hierarquia de Mano Menezes, que conta com o titular Alexandre Alemão e o reserva Braian Romero. O jogador, que está emprestado até julho de 2023, terá que buscar o seu espaço nas últimas 13 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra o Cuiabá, Mano vai promover apenas uma mudança no time titular: a entrada de Alan Patrick no lugar do suspenso Carlos de Pena. No mais, a equipe será a mesma que empatou contra o Corinthians por 2 a 2, em Itaquera. A nominata dos 11 jogadores iniciais terá: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

Com 43 pontos, o Inter ocupa a 4ª colocação no Brasileirão. Uma vitória diante do Cuiabá pode fazer com que o Colorado durma na vice-liderança da competição nacional.

