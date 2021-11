Moisés volta ao time do Inter contra o Athletico Paranaense

publicidade

*Com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba

O técnico Diego Aguirre deve promover o retorno do lateral Moisés ao time do Inter. Recupera de lesão, o jogador atuou no Gre-Nal, mas foi preservado na partida de quarta-feira contra o Juventude, quando Paulo Victor atuou e acabou marcando um gol contra. O Colorado entende que a partida contra o Athletico Paranaense é fundamental para o time dar uma resposta na tabela do Brasileirão. Nos últimos 18 pontos disputados, foram cinco conquistados.

Quem segue de fora é o meia Taison, que segue dez dias afastado em tratamento de um problema físico e o atacante Yuri Alberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O meia Boschilia também não apareceu na lista de relacionados. Ele trabalho recondicionamento físico. Tendência é que o jovem Matheus Cadorini ganhe a vaga de centroavante.

Por outro lado, o lateral Renzo Saravia e o meia Patrick voltam depois de cumprirem suspensão e ficam à disposiçaõ. O volante Edenilson foi convocado para a Seleção Brasileira, mas não irá desfalcar o Colorado. Ele se apresenta à Canarinho no domingo e retorno antes da partida contra o Cuiabá.

