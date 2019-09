Moledo tem lesão muscular e para por pelo menos 30 dias

publicidade

O zagueiro do Inter Rodrigo Moledo teve lesão muscular constatada nesta sexta-feira e irá ficar fora dos gramados por pelo menos 30 dias. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o defensor apresentou o problema na coxa direita. O jogador se lesionou na partida dessa quarta-feira, quando a equipe enfrentou o Flamengo no Maracanã. Por conta da lesão, Moledo teve de ser substituído por Klaus.

Com a lesão de Moledo, o técnico Odair Hellmann ganhou mais um problema para escalar o time que irá enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio. A tendência é de que Klaus seja mantido na defesa ao lado de Victor Cuesta. Bruno Fuchs, oriundo da base colorada, é uma possibilidade mais remota, já que Emerson Santos, por cláusula contratual, está impedido de encarar seu ex-clube.

Nesta sexta-feira, o Inter voltou a trabalhar depois da derrota para o Flamengo. Após os trabalhos físicos, o grupo foi dividido em duas turmas. Enquanto uma realizou um trabalho técnico, a outra aprimorou as conclusões a gol.

Enquanto parte do grupo realiza trabalho técnico de um lado do campo, restante treina finalização nesse lado. #VamoInter pic.twitter.com/jqVdGbiqTL — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 27, 2019