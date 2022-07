Moledo tem lesão na panturrilha direita e desfalca o Inter por até quatro semanas

publicidade

O Inter informou neste sábado que Rodrigo Moledo será desfalque da equipe por até quatro semanas. Segundo a assessoria de imprensa, o zagueiro apresentou uma lesão na panturrilha direita.

Nessa sexta-feira, o técnico Mano Menezes relatou em conversa com jornalistas que Moledo havia chutado o chão durante o treinamento e por isso tinha sido um problema muscular. Com esse período estimado de recuperação, o jogador não poderá atuar contra o Atlético-MG, neste domingo e está fora do jogo de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Sem Moledo, Mano deverá repetir a dupla de zaga que tem jogado a maioria dos jogos: Mercado e Vitão. Kaique Rocha segue como alternativa para o setor defensivo. A diretoria também procura a contratação de um zagueiro e o nome de Igor Gomes está entre os cogitados. O atleta estava no Barcelona B e atualmente ficou livre no mercado.