Morre Marinho Peres, zagueiro do bicampeonato brasileiro do Inter

O futebol brasileiro perdeu nesta segunda-feira Marinho Peres. O zagueiro consagrado no Inter morreu em Sorocaba (SC), aos 76 anos, vítima de complicações cardíacas e renais.

Mario Peres Ulibarri começou no São Bento e teve passagens, entre outros, por Santos, Palmeiras e Barcelona.

No Inter, ao lado do chileno Figueroa sagrou-se bicampeão brasileiro em 1976. Formou com Luiz Pereira a dupla de zaga da Seleção na Copa de 1974, na Alemanha.

Marinho Peres se despediu dos gramados em 1981, pelo América-RJ, e, na sequência, começou sua carreira como treinador na equipe carioca. Como técnico, ele trabalhou em diversas equipes, inclusive no futebol português.

O último trabalho foi em 2011, pelo Belenenses. Mas o ex-zagueiro também comandou Vitória de Guimarães, Sporting, Marítimo e Aviação. No Brasil, passou pelo Santos, Botafogo, União São João, Juventude e Paysandu.