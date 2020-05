“Não estamos forçando situação para voltar a jogar”, afirma Marcos Guilherme

publicidade

Ainda que o número de mortes por Covid-19 no Brasil esteja na casa das centenas de vítimas por dias e que muitas cidades sigam incentivando o isolamento social, o Inter retomou os treinamentos nesta semana. O grupo colorado, de acordo com o clube, é testado sempre que chega ao CT Parque Gigante.

O atacante Marcos Guilherme comentou a situação, em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do Inter nesta sexta-feira, após a quarta atividade do elenco desde o retorno. Ele frisou que o objetivo é manter a saúde e não uma maneira de pressionar pela volta do futebol: “A gente não está forçando uma situação para voltar a jogar”, disse.

“Nós aqui no Inter temos todas as condições seguras para voltar a treinar. A gente higieniza tudo para poder treinar”, explicou. “Para nós, atletas, é importantíssimo.” Da mesma forma, a atividade coletiva acaba sendo um incentivo a mais, segundo o atacante: “A gente estava treinando em casa, muitas vezes em um ambiente fechado, sozinho. Às vezes é difícil ter essa motivação”, admitiu.

No mesmo vídeo, o atacante Paolo Guerrero passou uma mensagem ao torcedor, elogiando a estrutura colocada à disposição do Inter: “Estamos trabalhando em um ambiente controlado”, garantiu. “Sei que estamos vivendo um momento complicado, mas vai melhorar.”