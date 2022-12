Na mira do Inter, Igor Gomes se aproxima do Atlético Mineiro

publicidade

O meia Igor Gomes, de 23 anos, está próximo de atuar no Atlético Mineiro sob o comando do técnico Eduardo Coudet. O jogador esteve no radar do Inter em novembro. No entanto, o Colorado não avançou na contratação.

Com contrato encerrando em março com o São Paulo, ele será jogador livre e já está apalavrado com os mineiros. Restam alguns detalhes para o negócio ser sacramentado.

No Morumbi, o jovem não caiu nas graças dos torcedores e sofreu com críticas ao longo da última temporada.

