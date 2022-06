No Inter de Mano, fazer gols é tarefa de todos

publicidade

Desde a saída de Yuri Alberto, em janeiro, o Inter não tem um centroavante daqueles de carteirinha. Mas a ausência da peça não impede o time de marcar seus gols. No esquema montado por Mano Menezes, David é o principal atacante, mas a tarefa de marcar os gols é dividida entre todos. Neste momento, o Inter só não marcou menos gols que o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Dos 16 tentos colorados, quatro foram de Wanderson, que é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Em seguida, estão Carlos de Pena, Alan Patrick e Alexandre Alemão, todos com só dois gols cada.

Além de muitos jogadores estarem marcando os gols, há um revezamento grande de posições. Mano normalmente usa todas as cinco alterações de cada jogo, principalmente para dar fôlego ao setor ofensivo. Nesta quartafeira, por exemplo, Alexandre Alemão, Pedro Henrique e Maurício entraram no segundo tempo da vitória sobre o Goiás, no estádio da Serrinha, por 2 a 1.

David marcou apenas duas vez em 25 jogos com a camisa do Inter, mas ganhou a titularidade devido à movimentação. Além disso, ele atrapalha a saída de bola do time adversário, característica importante no esquema de Mano. O jogador, um notório segundo atacante, se diz adaptado à função e tranquilo quanto a falta de gols, desde que o Inter vença as suas partidas.

“Há um tempo tenho feito esta função”, afirmou o jogador, que estava no Fortaleza antes de desembarcar no Beira-Rio. “A falta de gols incomoda bastante, mas o mais importante é a equipe vencer. Daqui a pouco, o gol vai sair”, disse o jogador, após a partida em Goiânia. O certo, por outro lado, é que Wesley Moraes está fora dos planos. O centroavante que fez carreira na Europa não aprovou as oportunidades que recebeu nos jogos e, segundo o técnico, também não vem treinando bem.

“Eu respeito o dia a dia. E baseado no dia a dia, escolho os jogadores que estão entregando aquilo que preciso em termos de trabalho, de dedicaçãoede comprometimento”, explicou Mano. Tudo indica que David segue como titular para a partida contra o Botafogo, neste domingo, no Beira-Rio. Mano ganhará os reforços de Carlos de Pena e Taison, mas só o primeiro deve começar o jogo. Embora o técnico não tenha antecipado seus planos, o uruguaio deve começar no lugar que foi de Johnny em Goiânia.