Nonato vira desfalque por tempo indeterminado no Inter

O Inter teve uma má notícia neste início de semana, no início da preparação para enfrentar o Avaí, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Nonato sentiu dores no púbis e virou desfalque por tempo indeterminado. Ele intensificará o tratamento para curar a lesão, enquanto fica afastado dos jogos.

O volante Rodrigo Lindoso, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo no empate contra o Santos, será reavaliado diariamente até a com a equipe catarinense, na quinta-feira. Apesar de não ter sido constatada nenhuma lesão, ele segue como dúvida.

Já o atacante William Pottker está de volta. Ele havia se lesionado após a partida contra o Atlético-MG, na qual fez dois gols, um mês atrás. Agora, já reúne condições e está à disposição do técnico Ricardo Colbachini, que deverá seguir no cargo no mínimo até o duelo com o Avaí.

O Inter enfrenta o Avaí na quinta-feira, às 19h15min, na Ressacada, em Florianópolis. Além de Nonato e da dúvida de Lindoso, Colbachini não poderá contar com o zagueiro Víctor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

*Com informações do repórter Bruno Ravazzolli, da Rádio Guaíba