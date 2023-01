Nos pênaltis, Inter vence Ska Brasil e se classifica na Copa SP

publicidade

O sonho do hexa segue vivo. Na noite deste domingo, o Inter avançou na Copa SP, não sem antes uma boa dose de sofrimento. Depois de um empate sem gols no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis e o Inter levou a melhor: venceu o Ska Brasil por 5 a 4. Agora, nas oitavas, vai encarar o Ituano.

Diante de um adversário pouco conhecido, mas com uma campanha até então com 100% de aproveitamento somando a fase de grupos e a primeira eliminatória, o Inter encontrou mais dificuldades do que imaginava. Não somente pelo desgaste de três jogos em um intervalo de cinco dias, mas pelo surpreendente desempenho do time do interior paulista que teve grande desempenho.

O primeiro tempo não foi dos mais movimentados. O Inter tentou tomar a iniciativa do jogo, mas os paulistas souberam controlar as iniciativas. A melhor oportunidade surgiu aos 42 minutos quando Vinícius Souza, no rebote, por pouco não marcou. Na etapa complementar a situação não se alterou muito até que aos 46, Hugo, do Ska, sofreu pênalti, bateu e João Victor defendeu transferindo a decisão para as penalidades, onde deu Inter.