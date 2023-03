Nova eliminação gera reflexões no Inter e expõe falta de atenção aos detalhes

publicidade

Mais uma vez fora de uma final do Gauchão. Esta é a situação do Inter depois de ser derrotado nos pênaltis para o Caxias, nesse domingo, dentro do Beira-Rio. A nova eliminação do Colorado gerou reflexões no vestiário colorado e expôs a falta de atenção aos detalhes em partidas decisivas, segundo o próprio técnico Mano Menezes. Para o comentarista da Rádio Guaíba Carlos Guimarães, a diretoria precisa repensar o grupo como um todo, principalmente por conta de algumas atuações individuais.

"Acho que alguns pontos ficaram evidentes na noite de hoje. O Inter não pode ter apenas o Alan Patrick e o próprio Maurício como meias. A equipe precisa de mais um meia para o plantel. O Baralhas, por exemplo, teve uma atuação atrapalhada e deixou evidente que o Inter não tem um primeiro volante para assumir as funções mais básicas", resumiu.

Guimarães sustenta que o clube precisa esquecer o vice-campeonato no Brasileirão de 2022. "É preciso uma reflexão sobre isso. É preciso entender que há diferentes entre o Inter do ano passado e o Inter deste ano. Há várias perguntas que precisam ser respondidas", continuou.

Em sua manifestação, Mano Menezes destacou que a equipe lutou muito pela classificação, mas que houve falta de atenção aos detalhes. "Quando a gente não consegue, significa que não estamos prontos. Isso, no entanto, não indica que não poderíamos ter conseguido. É que há detalhes e eles fazem a diferença. Talvez, se não tivéssemos atacando tanto no fim do primeiro tempo, talvez não tivéssemos tomado o gol", sintetizou.

Mano afirmou que a frustração da torcida também é sentida no vestiário. "Ficam as durezas desta eliminação, muito parecida com a do Melgar. O torcedor está chateado com a desclassificação, mas não com o comportamento da equipe. Se continuarmos fazendo aquilo que fizemos ontem, certamente vamos colher os frutos ali na frente", acrescentou.