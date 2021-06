Novo reforço do Inter, Paulo Victor se apresenta como lateral ofensivo

publicidade

O novo lateral-esquerdo do Inter, Paulo Victor, foi apresentado oficialmente no final da tarde desta sexta-feira, no CT Parque Gigante. Contratado do Botafogo, o jovem de 20 anos assinou até 2024 e elogiou o ambiente que encontrou no estádio Beira-Rio, garantindo que disputará a titularidade na posição. O jogador vestirá a camisa 23.

“Podem esperar um Paulo Victor que dá a vida em todos os jogos. Sou ofensivo, minhas principais características são no apoio, mas vou bem defensivamente também, sei que lateral precisa marcar. Se Deus quiser, serei titular”, afirmou. “Me senti em casa, grupo família, todos me receberam bem, inclusive o treinador”, acrescentou.

Atualmente na posição, o Inter conta com Moisés e Leo Borges. No entanto, Leo Borges pode ser envolvido em uma negociação com o Porto, de Portugal. A necessidade pode fazer com que Paulo Victor estreie o quanto antes. Na última partida, o lateral-direito Heitor atuou improvisado: “Chego bem fisicamente, foram poucos dias de ficar sem treinar. Hoje já treinei, me avalio bem fisicamente. Pronto para estrear”, explicou. Para ele poder atuar, seu contrato precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário, da CBF.

O jovem também enalteceu a grandeza do Inter e revelou o sonho de disputar a Libertadores: “O clube é mundialmente conhecido, campeão mundial, campeão da Libertadores, vou dar o sangue por essa camisa. Todo jogador também sonha em jogar a Libertadores e espero poder realizar”, afirmou. “Este ano vamos ganhar alguma coisa, nem que seja Libertadores ou o Brasileiro.”

Responsável por abrir a coletiva, o vice-presidente de futebol, João Patricio Hermann, exaltou a capacidade do novo reforço: “Um jogador que é uma promessa do futebol nacional. Treinou hoje com o grupo e tem muito potencial", definiu o dirigente.

Veja Também