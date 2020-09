"Nunca passei por isso em 30 anos de futebol", lamenta Coudet sobre jejum do Inter em Gre-Nais

publicidade

O técnico Eduardo Coudet ampliou sua sequência ruim em clássicos Gre-Nal. Após a derrota por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, o comandante chegou ao quinto confronto sem vitória contra o rival, que aumentou a sequência nos últimos dois anos: agora já são 10 jogos sem que o Inter consiga superar o Tricolor.

O técnico Colorado admitiu o incômodo diante da situação. Destacou que não é o esperado, mas que irá trabalhar para mudar isso nos próximos confrontos. "Seguramente não é o ideal. Nunca tive uma sequência assim em 30 anos de futebol. É algo diferente", lamentou.

Coudet classificou a partida como "travada", e destacou que o Inter teve mais situações que o rival. "Claro que poderíamos jogar melhor. Mas tivemos chances claras e não convertemos. A única que eles chutaram, fizeram o gol", resumiu.

O treinador rechaçou a ideia de que a escalação inicial, com Musto e Lindoso, fosse defensiva demais. Frisou que adaptou o time conforme as peças disponíveis. "Seguramente esperava uma postura mais agressiva. Tentamos isso, mas não conseguimos converter as chances que tivemos", pontuou.

O Inter divide a liderança do Grupo E da Libertadores com o Grêmio, com ambos empatados com sete pontos. O Colorado volta a campo, agora pelo Brasileirão, no sábado, às 19h, para enfrentar o São Paulo, no Beira-Rio.