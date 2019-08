Odair enaltece grande atuação "em todos os aspectos"

publicidade

Após a vitória sobre o Nacional-URU por 2 a 0 no Beira Rio, o técnico Odair Hellmann exaltou a grande atuação do Inter "em todos os aspectos". O triunfo, com autoridade, garantiu a classificação Colorada para as quartas de final da Copa Libertadores da América.

Conforme Odair, tratou-se de uma das grandes atuações da equipe em 2019, aliando performance à construção e criação de chances de gol. "São circunstâncias de jogo, e hoje a gente conseguiu colocar isso em prática. O placar foi baixo por tudo que aconteceu durante o jogo, mas importante porque conseguimos uma vitória consistente em casa", comemorou o treinador.

Ao comentar a vitória, Odair elogiou a torcida, que lotou o Beira Rio. Mais de 48 mil pessoas compareceram na noite desta quarta-feira, o que valeu recorde de público do novo estádio. Mas o técnico também relembrou os 3,5 mil torcedores que apoiaram o colorado no Uruguai, na semana passada. "Preciso fazer essa referência a eles. Têm o meu respeito e a minha admiração, porque enfrentaram uma situação adversa, viagem cansativa, e nos apoiaram para conseguir uma vitória importante para essa circunstância", elogiou.

Novamente, o atacante Nico López deixou o campo sem marcar, ampliando o jejum de gols com a camisa do Inter. No entanto, foi um dos jogadores mais participativos do setor ofensivo, criando pelo menos três chances no primeiro tempo. "Ele não está fazendo o gol, mas está participando, tentando. Cabe a mim como treinador dar moral para todos os jogadores em todos os momentos", ponderou.

Mas Odair deixa o Beira Rio com pelo menos uma preocupação. Após pancada no tornozelo, Rodrigo Lindoso deixou o campo com dores. O atleta deve ser reavaliado, mas desde já é dúvida para os jogos contra o Fluminense, no sábado, pelo Brasileirão, e para o primeiro jogo da semifinal, contra o Cruzeiro. "Temos que aguardar essa situação. Esperamos que ele tenha uma recuperação rápida", destacou.