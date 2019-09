Odair fecha treino, mas deve ter Nico López como titular diante do Cruzeiro

publicidade

O técnico Odair Hellmann optou mais uma vez por treino fechado às vésperas da decisão contra o Cruzeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O treinador repete a tendência dos últimos dias, já que a última atividade aberta ocorreu na terça-feira passada, às vésperas das quartas de final da Libertadores, com grande presença do público colorado.

Na última atividade, Odair Hellmann trabalhou o posicionamento da equipe, bolas paradas ofensiva e defensiva. Por conta da vantagem pequena obtida no jogo de ida, o Inter também treinou pênaltis.

A tendência é que o time seja parecido com o que enfrentou o Flamengo. No entanto, Odair Hellmann pode optar por Nico López como titular, após a boa atuação contra o Botafogo. Nesse caso, Rafael Sobis deve ir para o banco, virando opção para o segundo tempo.

Uma ausência confirmada é a do meia Wellington Silva. Ainda que reserva, o jogador não estará à disposição de Odair Hellmann no banco. Ele viajou para a Espanha para prestar depoimento em um caso de possível manipulação de resultados no país europeu, quando atuava pelo Levante.

Assim, o técnico Odair Hellmann deve mandar a campo uma equipe com Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

O jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, acontece na noite de quarta-feira, às 21h30min, no Beira Rio. O Inter está em vantagem e, por ter vendido o primeiro jogo em Minas Gerais por 1 a 0, joga por um empate para ir à decisão da competição. Em caso de vitória do adversário por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.