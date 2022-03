Papaleo vê Inter no caminho certo após apresentar evolução

publicidade

A máxima no Rio Grande do Sul é: vitória no Gre-Nal arruma a casa. As semanas que antecederam o clássico foram de extrema pressão para ambas as equipes. No Inter, além da falta de resultados, as críticas maiores caíam sobre os ombros da comissão técnica e, principalmente, da diretoria. Porém, conforme o vice de futebol, Emílio Papaléo, o cenário era esperado e a virada de chave aconteceu muito antes da vitória desta quarta-feira, no Beira-Rio.

“Quem não convive com pressão, não pode estar no futebol. Como o presidente (Barcellos) falou: ‘O futebol é uma montanha russa’”, avaliou o dirigente. “A nossa virada de chave não aconteceu hoje, mas sim no domingo (vitória sobre o Aimoré). Na nossa avaliação, evoluímos em diversos aspectos e estamos no caminho certo”, completou.

Na visão do vice de futebol, a diretoria entende que convive em um cenário imediatista. Papaléo explicou que o “tempo para mostrar resultados é inversamente proporcional ao que a torcida espera e deseja”.

Antes da coletiva, o dirigente enfatizou sobre a “cordialidade” da torcida colorada no clássico. Após os ataques ao ônibus do Grêmio na partida suspensa, existia uma grande tensão envolvendo ambos os lados. “Embora exista a rivalidade, isso não pode servir de palco para uma minoria”. No entanto, minutos após o fim do jogo, torcedores de ambas as equipes entram em confronto nas arquibancadas. Diversas cadeiras foram arremessadas entre os setores inferiores e superiores.

O mesmo ponto de pressão foi reforçado por Alexander Medina. Diante dos protestos recentes, e da cobrança intensa mesmo na vitória por 1 a 0 pelo Gauchão, diante do Aimoré, quando jogadores foram vaiados, o Medina pediu "alinhamento" para um pacto entre torcida e jogadores, para mudar o clima.

"Edenilson e Cuesta fizeram uma grande partida. Hoje eles tiveram a possibilidade de jogar bem. Eles têm a capacidade. Tiveram atitude, gana. Hoje é para felicitar os jogadores. Fizeram um bom jogo, foram muito superiores ao rival", elogiou.