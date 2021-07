Patrick é dúvida no Inter para duelo diante do Athletico-PR

publicidade

O técnico Diego Aguirre deve ter mais problemas para escalar o time na partida diante do Athletico-PR, no fim de semana, pelo Brasileirão. Na eliminação nos pênaltis diante do Olimpia, na noite desta quinta-feira, o meia Patrick e o lateral Moisés sentiram, e são dúvidas para o confronto.

Patrick sentiu a coxa direita ainda no primeiro tempo. Ele tentou seguir na partida mas, aos 30 minutos, acabou substituído por Mauricio. Já no banco de reservas, o jogador aplicou gelo na coxa. Ele ainda será reavaliado.

Moisés também é dúvida no confronto. O lateral se junta a Saravia, Guerrero e Rodrigo Moledo como baixas.

O Inter enfrenta o Athletico-PR neste domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena da Baixada.

Veja Também