Pedro Henrique pede torcedor do Inter com "mais paciência e positivo"

O atacante Pedro Henrique destacou a postura e luta do Inter, nessa terça-feira, para vencer o Metropolitanos da Venezuela. Na avaliação do jogador, o apoio da torcida foi importante, mas com algumas vaias precipitadas. "É preciso ter um pouco de paciência com todos. Todo mundo pode dar um pouco mais e a vitória no final do jogo comprova isso", relatou

Como Alemão, na coletiva após o jogo, Pedro Henrique viu uma vitória coletiva e de perseverança do plantel colorado. O placar de 1 a 0, para eles, disse pouco do que foi a partida.

"Eu sei que a torcida espera um resultado mais elástico. Mas no geral só ganhamos se todos se entregarem, precisamos ver pelo lado positivo", comentou. "tenho que pedir para o torcedor ser mais positivo."

Sobre a partida, Pedro Henrique exaltou atuar de forma mais livre para atacar. "Eu sou um jogador de duelo pessoal, é minha característica. Hoje eu pude dar 100% das jogadas que eu posso. Eu me adapto muito fácil então vou dar tudo de mim sempre que preciso."