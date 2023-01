Pedro Henrique se diz à vontade como referência no ataque, mas exalta importância de Alemão

publicidade

Principal destaque da vitória de 4 a 0 do Inter sobre o São Luiz, Pedro Henrique falou sobre a sua atuação na partida deste sábado. Deslocado em uma posição diferente, o jogador acabou marcando dois gols no Beira-Rio e colaborando para a conquista da primeira vitória colorada no Gauchão.

"Hoje, foi a minha vez de colaborar com a equipe. Eu já fiz esta função (de centroavante) em outros clubes. Eu não sou de pedir a bola, então preciso da movimentação. Acabo me beneficiando da qualidade dos meus colegas nas triangulações", explicou.

Pedro Henrique fez questão de exaltar o trabalho feito por Alemão e disse confiar no retorno dos gols do centroavante. "Eu não tenho dúvida de que daqui a pouco ele estará de volta fazendo gols e ajudando a nossa equipe. O Alemão é muito importante. É um menino que vem numa evolução grande", afirmou.

Ao ser questionado sobre a companhia de Wanderson, Pedro Henrique também não economizou elogios. "É muito bom jogar com ele. Para mim, ele é um craque. É fácil jogar com atletas assim. Hoje, nós atuamos juntos e fico muito feliz pela vitória", acrescentou.

