Pedro Henrique treina entre os titulares no Inter

*Com informações do repórter Paulo Nunes, da Rádio Guaíba

A manhã desta quinta-feira foi marcado por um treinamento coletivo comandado por Mano Menezes no CT Parque Gigante. Pedro Henrique foi a grande novidade entre os titulares do Inter. O camisa 28 treinou no lugar de Wanderson, que fez trabalhos específicos por causa de desconforto muscular e segue como dúvida para o confronto contra o Atlético-GO na segunda-feira, às 20h, em Goiânia.

Para essa partida diante do Dragão, Mano tem uma dúvida no meio-campo: Carlos de Pena ou Alan Patrick. O uruguaio retorna de suspensão, enquanto o camisa 10 teve boa atuação na vitória contra o Cuiabá. No mais, a equipe deverá ser a mesma do final de semana: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena (Alan Patrick) e Maurício; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão.

Com 46 pontos somados na tabela, o Colorado é o vice-líder do Brasileirão. Faltando 12 jogos para o término da competição, os gaúchos estão a oito pontos do líder Palmeiras – lembrando que os dois clubes se enfrentam na última rodada em Porto Alegre.

