Pontos fora de casa e “confronto direto”: o segundo turno do Inter na Libertadores

Ao empatar com o Nacional no Beira-Rio, o Inter colocou em perigo a sua classificação na Libertadores. Com cinco pontos em três jogos, o Colorado ocupa a vice-liderança do Grupo B – os uruguaios lideram com sete pontos, o Independiente Medellín é o terceiro com quatro pontos e o Metropolitanos é o último colocado com nenhum ponto. Lembrando que os critérios de desempate são pontos conquistados, saldo de gols e cartões recebidos, consequentemente.

Na segunda parte da fase de grupos, os comandados de Mano Menezes terão dois confrontos fora de casa e um “confronto direto” em Porto Alegre. Conquistar pontos fora do Brasil e no Beira-Rio são imprescindíveis para garantir vaga nas oitavas de final da competição continental.

Ainda em maio, no dia 25, o Inter viaja a Caracas para o primeiro dos últimos três compromissos. Às 21h, enfrenta o lanterninha Metropolitanos. Dois dias antes, Independiente Medellín e Nacional se enfrentam na Colômbia. O resultado desse jogo vai interferir no que o Colorado precisará fazer no país de Nicolás Maduro.

Duas semanas depois, no dia 7 de junho, terá pela frente o Nacional, no Parque Central. A partida em Montevidéu, às 19h, terá um caráter decisivo, já que o Colorado poderá assumir a liderança da chave em caso de vitória. Um empate pode encaminhar a classificação como segundo do grupo.

Por fim, os gaúchos recebem o Independiente Medellín no dia 28 de junho, às 19h, no Beira-Rio. Dependendo dos resultados contra Metropolitanos e Nacional, o jogo contra os colombianos poderá ser encarado como “confronto direto” pela segunda vaga da chave. Por outro lado, também poderá ser visto como a possibilidade de confirmação da classificação em primeiro.

Mesmo que enfrente uma temporada de instabilidade, com atuações abaixo, principalmente se comparadas ao ano passado, o Inter depende apenas de si para avançar na Libertadores. Para muitos colorados, aí é que mora o problema. Em um grupo considerado fácil, os comandados de Mano Menezes estão conseguindo se complicar.

Jogos restantes do Grupo B da Libertadores

4ª rodada:

Independiente Medellín x Nacional (23/05 - 21h)

Metropolitanos x Inter (25/05 - 19h)

5ª rodada:

Nacional x Inter (07/06 - 19h)

Metropolitanos x Independiente Medellín (08/06 - 19h)

6ª rodada: