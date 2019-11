Pottker defende maior posse de bola do Inter contra o Corinthians

publicidade

William Pottker foi o jogador escolhido pelo Inter para conceder a entrevista coletiva após o treino fechado realizado na manhã desta quinta-feira no estádio Beira-Rio. O atacante comemorou a possibilidade de poder treinar uma semana inteira com o técnico Zé Ricardo, fato que não havia ocorrido desde que o profissional foi contratado.

“Uma semana importante que o professor Zé precisava. Ainda mais com vitória, que é muito melhor para trabalhar. Já podemos notar um dedo dele no nosso time. Ele vem colocando as características que deseja e os jogadores assimilaram bem. Jogando ou não, temos que ter a confiança sempre em alta”, destacou.

O objetivo do Inter no final de semana é retornar do Itaquerão, onde irá enfrentar o Corinthians, com pelo menos um ponto. Para isso, o atacante prevê a necessidade da equipe ter tranquilidade e manter a bola sob domínio durante toda a partida.

“A melhor defesa hoje em dia é você ter a bola. Contra o Fluminense, se tivéssemos ficado com a posse, sofreríamos menos e, talvez, não tivéssemos levado o gol. Pretendemos fazer isso contra o Corinthians desde o início do jogo”, declarou.

Pottker ainda comentou sobre a posição que tem sido colocado pelo técnico Zé Ricardo. O atacante lembrou que sempre atuou pelo lado esquerdo, trocando de posição com ao menos um companheiro.

“Imagina o Pottker poupando a força e a velocidade. Ia construir muitas chances e marcar muitos gols, mas tenho a consciência que atuo para a equipe. Tenho mais 10 companheiros que precisam da minha sustentação. Tenho que dar um tiro para ajudar na linha de fundo defensiva e ainda marcar o gol. É desgastante, mas tenho prazer de fazer isso”, afirmou.

O Inter volta aos treinos na sexta-feira, às 10h, e encerra a preparação com uma atividade no sábado, às 10h30min. O jogo no Itaquerão está marcado para domingo, às 18h. Os dois clubes têm 49 pontos, mas o Colorado é sétimo graças a duas vitórias a mais em relação aos paulistas, 14 contra 12.