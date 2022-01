Preparação física no Inter é marcada por "carga máxima” no início da temporada

publicidade

Quando foi apresentado como novo técnico do Inter, Alexander Medina tinha a intensidade como marca registrada. Nos primeiros treinos capitaneados por Cacique, o adjetivo em questão foi, de fato, colocado à prova. Mas na beira do campo, pelo menos na parte física, não é Medina que coordena, mas sim seus preparadores, Richard González e Alexis Olariaga, que já deram o tom dos próximos dias para o elenco.

“Encontramos um plantel muito disposto. Esses primeiros 15 dias serão de carga máxima e somente serão mais leves dois dias antes do primeiro jogo”, ressaltou Olariaga, em entrevista aos canais oficiais do clube. “Nesse primeiro momento, iniciamos com trabalhos de força, resistência e medição corporal”, completou González.

O Inter abre o Gauchão no dia 26, às 16h, contra o Juventude. Além de Olariaga e González, Medina trouxe para o CT Parque Gigante outros três profissionais que compõem a equipe de auxiliares: Jadson Vieira, Fernando Machado e Mariano Levisman.

Questionados sobre a estrutura do CT, tanto Richard González quanto Alexis Olariaga aprovaram o que foi visto. Olariaga definiu o ambiente como “Extraordinário” e completou: "Uma estrutura de recursos humanos muito grande. Todos estavam preparados e nos ajudaram a conhecer os jogadores. Nos ajudaram muito a planejar essas próximas semanas de trabalho”.

Inter intensifica treinos físicos nesta sexta

O primeiro turno de treinamentos do Inter, realizado na manhã desta sexta-feira, foi de muito esforço dos jogadores. Mais uma vez, o grupo de Alexander Medina teve de encarar o forte calor em Porto Alegre para fazer corridas, circuitos e um treinamento de toques rápidos.

Depois do aquecimento, os jogadores foram divididos em grupos de seis e colocados em pequeno espaço em que só deveriam dar um toque na bola enquanto outros dois atletas deveriam buscar o desarme. Assim que o toque na bola era feito, a dupla deveria seguir para o próximo quadrado para repetir a atividade.