Presidente do Inter busca vice de futebol independente

Desde o pedido de demissão de João Patrício Herrmann do cargo de vice de futebol, o presidente colorado, Alessandro Barcellos, desceu ao vestiário e tornou-se figura ainda mais presente no dia a dia do CT Parque Gigante. Porém, essa situação não pode permanecer por muito tempo, já que o estatuto impõe o preenchimento da vaga. A ideia é buscar um nome independente, preferencialmente desvinculado dos movimentos políticos, com algum tipo de experiência de vestiário.

O problema é que achar alguém com tais características é tarefa complicada. João Patrício Herrmann pediu afastamento na segunda-feira. No mesmo dia, o Inter divulgou uma nota afirmando que Barcellos “durante a vacância da pasta, acompanhará o dia a dia do futebol junto aos profissionais do departamento”. Ou seja, acumulará o cargo.

O primeiro nome projetado foi o de Felipe de Oliveira, conselheiro experiente, considerado alheio à política do clube, que hoje é coordenador das categorias de base. O problema é que ele rechaçou o cargo por motivos pessoais. Uma alternativa seria Felipe Becker, que foi presidente do Aimoré e hoje é um dos diretores da base colorada.

Barcellos e os homens do conselho de gestão analisam, inclusive, perfis de colorados que sequer são conselheiros. A única imposição é que seja associado. Além do vice de futebol, a intenção é também ter um diretor para dividir as tarefas e, principalmente, a exposição do cargo. Por enquanto, Paulo Bracks segue como executivo, mas ele deve ganhar a companhia de um coordenador técnico.

Para este cargo, o Inter analisou os nomes de Tinga e Bolívar. Enquanto isso, o técnico Diego Aguirre prepara o time para o jogo contra o Flamengo, domingo, no Maracanã.

